Malati al freddo all'ospedale del Mare. La Lega:dov'è De Luca? La nota di Cantalamessa

"A distanza di oltre 10 giorni dall'anomalo e pericoloso crollo all'ospedale del Mare, iniziano finalmente i lavori. L'acqua calda tornera' tra un settimana, forse". Lo scrive in una nota il deputato leghista Gianluca Cantalamessa. "Nei giorni scorsi - prosegue - mentre l'inchiesta sulla voragine andava avanti, nell'ospedale erano emersi i problemi legati al freddo: prima coperte e stufe nelle stanze di degenza, poi il trasferimento dei pazienti verso altre strutture. Per l'acqua calda, a quanto apprendiamo da organi di stampa, si usano dei fornetti. In un Paese normale, tolti i sigilli, si sarebbe aperto il cantiere di notte per ovviare nel minor tempo possibile ai problemi che tutto cio' puo' recare ad un ospedale ed in piena emergenza sanitaria. Ma De Luca con il lanciafiamme - conclude Cantalamessa - dov'e'?".