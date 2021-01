Napoli, Amendola: "Costruire alleanze come in Parlamento" Sulla sua possibile candidatura chiarisce: "finche' potro', sono chiamato a fare il ministro"

Il gruppo dirigente del Pd "sta costruendo una alleanza dopo l'importante vittoria alle elezioni regionali e deve continuare per costruire un'alleanza con la citta'. Questo e' molto importante, e' un elemento di fiducia e questa e' la priorita'". Cosi' il ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola rispondendo ai cronisti che, a margine di un incontro con il rettore dell'universita' Federico II Matteo Lorito, gli chiedevano della costruzione di alleanze in vista delle prossime elezioni comunali a Napoli.

Amendola chiede che si costruisca "come stiamo facendo in parlamento" una "alleanza per l'Italia" fondata su "elementi semplici, diretti e che guardano alle questioni sociali aperte che stiamo vivendo tutti noi. Quando questa alleanza si forma si scegliera' anche la squadra, ma la priorita' e' sempre partire dalle emergenze e dalle risposte da dare".

E sulla sua possibile candidatura a sindaco della capitale del Sud, Amendola precisa: "Ognuno di noi e' chiamato a fare delle cose. Io, finche' potro', sono chiamato a fare il ministro degli Affari Europei in un momento molto importante come questo per il lavoro sul Recovery".

E a proposito di Fondi europei, il ministro indica le direttive:"Il piano del Recovery Fund si basa su progetti concreti per dare un futuro ai giovani e alle donne del Mezzogiorno che vogliono trovare qui una proposta di sviluppo. Tre i punti fondanti. L'occupazione femminile, in cui siamo sotto media europea, l'occupazione giovanile e il ritardo di sviluppo del Mezzogiorno, tre elementi che guardano al futuro del Paese. Investiamo sopra la media italiana sulle infrastrutture. Il piano e' in Parlamento, i numeri sono chiari, guardiamo a questi elementi per lo sviluppo del Paese".