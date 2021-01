De Magistris: «Morcone maschilista sulla Clemente» Il sindaco: «Definire un'assessora "simpatica ragazza bionda" è roba da quattro soldi"

"Declinare un'assessora con una battuta di scherno dicendo che è giovane e bionda denota un maschilismo da quattro soldi e una mancanza di rispetto da parte di un uomo anche più grande di età, che dovrebbe guardare le competenze che ci sono, dovrebbe avere rispetto per le istituzioni e non trattare le persone in questo modo solo perché sono donne e giovani". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a radio Crc, risponde all'assessore alla Legalità della Regione Campania, Mario Morcone, che in una intervista pubblicata oggi sul Mattino definisce l'assessore comunale Alessandra Clemente, una "simpatica ragazza bionda", riferendosi all'assenza del sindaco agli eventi commemorativi per la Shoah, dove è stata invece delegata l'assessore ai Giovani del Comune. "Dovrebbe ringraziare - incalza de Magistris riferendosi ancora a Morcone - che ci sono donne e giovani che ci mettono la faccia che si fanno eleggere e non si fanno nominare come il prefetto Morcone, assessore alla Legalità, poi vorremmo sapere Morcone cosa ha fatto alla Regione Campania, visto che se si occupa delle bandiere di via verdi"."È una caduta di stile per quest'uomo che fu sonoramente sconfitto 10 anni fa - incalza il sindaco - quando in maniera inadeguata per i suoi evidenti limiti si candidò a sindaco di Napoli e adesso è uno dei nominati dal presidente De Luca. Non ero alle celebrazioni perché ero a Roma a fare riunioni molto importanti, alcune riguardanti proprio la scuola della nostra città, di cui la Regione si sta occupando molto poco. Quindi mentre lui faceva queste battute io facevo cose molto delicate che riguardavano la città di Napoli. Così ho dato mandato ad uno dei tanti assessori che ho di cui ho stima, sono orgoglioso e che fanno parte di questa squadra. Non si può permettere un assessore ma soprattutto un prefetto, uomo delle istituzioni, a rivolgersi in questo modo a un'altra istituzione rappresentata tra l'altro da una donna e giovane che dovrebbe anche ringraziare. Parliamo di Alessandra Clemente che fa l'assessore rimasta a Napoli e che a proposito di legalità, la camorra le ha ammazzato la madre nel 1997 mentre lei a 10 anni era affacciata al balcone. Questo è Morcone, non aggiungerei altro", conclude de Magistris.