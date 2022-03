Pnrr e riutilizzo dei beni confiscati, il comune di Marano lancia il bando Obiettivo: rendere i beni operativi e sostenibili per la cittadinanza

Con avviso pubblico di manifestazione d’interesse, pubblicato in data 11 marzo 2022, sul sito istituzionale dell’Ente, il Comune di Marano intende individuare soggetti pubblici o privati, interessati alla co-progettazione finalizzata alla partecipazione all’“Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU”.

A darne notizia il delegato dalla Comissione straordinaria col. dott. Luigi Maiello. L’obiettivo principale dell’Ente è quello di valorizzare, utilizzando gli strumenti resi disponibili dalla Comunità Europea e da altri enti, i beni confiscati presenti sul territorio al fine di renderli operativi e sostenibili per la cittadinanza e utilizzarli per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale. Accanto a questo, il Comune di Marano di Napoli intende avviare un processo di dialogo e partecipazione con le parti sociali attive, al fine di generare percorsi di progettazione partecipata e co-gestione di iniziative condividendo percorsi e modalità gestionali.

Le candidature dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 24/03/2022, a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.marano.na.it, specificando nell’oggetto “Partecipazione all’avviso Co-progettazione valorizzazione Beni confiscati PNRR”