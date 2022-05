Giro d'Italia a Napoli, De Magistris: "Un risultato dei nostri ultimi mesi" Il sindaco rivendica l'obiettivo in qualità di ex sindaco metropolitano

“Sabato il Giro d’Italia fa tappa a Napoli,un altro obiettivo raggiunto negli ultimi mesi del mio mandato di sindaco metropolitano,dopo che nel 2013 facemmo iniziare il giro dal lungomare liberato.Cultura,sport e turismo eccellenze della nostra città sulle quali abbiamo puntato.”

È il tweet di Luigi de Magistris lanciato pochi minuti fa, a due giorni dall'arrivo della corsa rosa che stravolgerà per un giorno la città sabato 14 maggio.

Il Giro d'Italia tornerà dopo nove anni nella città partenopea e c'è grande attesa.

La Napoli-Napoli sarà di 153 km con un dislivello di 2.130 metri. La partenza è fissata alle 13.30 da Piazza del Plebiscito con il via ufficiale poco dopo dalla Rotonda Diaz. I corridori procederanno sulla collina di Posillipo e Coroglio, e da Agnano si andrà verso Pozzuoli. Poi arriveranno a Quarto per poi ritornare sulla vecchia via Domitiana.A partire dal chilometro 48 i ciclisti inizieranno un circuito impegnativo di circa 19 km attraverso i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, da percorrere quattro volte con una salita di 2,1 km al 6 %. Al termine del quarto giro, si ritornerà verso Napoli passando per Fuorigrotta, Coroglio, via Orazio e con gli ultimi 3 km pianeggianti.

Dopo aver percorso via Dohrn e via Caracciolo ci sarà l'arrivo al termine di un rettilineo di 900 metri. L'atto conclusivo della tappa è previsto tra le 17.03 e le 17.30 a seconda della media della corsa. La frazione sarà adatta agli scattisti veloci con possibili fughe.

Nelle strade interessate dal percorso, che ricadono sul territorio della I e X Municipalità di Napoli, è previsto il divieto di transito veicolare dalle 10.00 alle 17.30. Inoltre già dalle 18.00 di venerdì 13, in queste strade, sarà disposto il divieto di sosta con rimozione coatta.