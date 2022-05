Energia. Carfagna: "Da Forum Verso Sud confronto molto positivo" Il ministro per il Sud: "Cruciale diversificazione dell'import energetico"

"Uno dei risultati piu significativi di questa prima giornata del Forum 'Verso Sud' e' l'attivazione di un positivo confronto sul tema dell'energia e della diversificazione dell'import energetico italiano. E' uno dei punti piu urgenti della nostra agenda nazionale in questa fase e sono certa che le interlocuzioni internazionali che stiamo promuovendo daranno frutti". Cosi il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna a latere dei lavori del Forum 'Verso Sud' a Sorrento. Al Forum sono tra l'altro presenti Marouane El Abassi (Governatore, Banca Centrale della Tunisia); Sheikha Hissah Saad Al Sabah (Principessa del Kuwait e Presidente del Council of Arab Businesswomen); Antonio Costa Silva (Ministro portoghese dell'Economia e del Mare); il ministro dell'Energia algerino Mohamed Arkab; il Ceo della libica Petrogas Ehab Abdulgader; il presidente della National Oil Corporation libica Mustafa Sanalla; il presidente dell'algerina Sonelgas Mourad Adjal; Fabrizio Favara di FSI, Marco Rottigni il responsabile banche estere di Intesa San Paolo; Alessandro Profumo, Ceo di Leonardo.