Guerra in Ucraina, De Magistris a Roma in presidio contro l'invio di armi L'ex sindaco di Napoli col fronte pacifista ha manifestato davanti Montecitorio

“Stamane davanti al Parlamento per dire no alla guerra, per lo stop all’invio delle armi e per presentare la nostra proposta di pace. Deputate di ManifestA e fronte pacifista, unite e uniti per la pace e per la soluzione diplomatica della guerra che deve cessare non con le armi del vincitore ma con la diplomazia dei giusti.”

È quanto afferma l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris al termine dell’iniziativa dinanzi alla Camera dei deputati