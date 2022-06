Elezioni Comunali 2022. A Lettere Anna Amendola è sindaco Una sola lista presentata: si correva solo contro il quorum

Anche a Lettere verdetto già chiaro. Qui c'era una sola lista in corsa, quella guidata da Anna Amendola, dal nome “Lettere nel Cuore”.

Dunque, quello del comune dei monti Lattari era uno dei casi in cui l'unica sfida era contro il quorum da raggiungere essendoci un solo sindaco in corsa: vinta ampiamente data l'affluenza al 67,8 per cento.

E dunque, Anna Amendola è ufficialmente sindaco.