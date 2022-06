Elezioni Comunali 2022: A Barano d'Ischia vince Dionigi Gaudioso Netta l'affermazione con il 73,7 per cento

A Barano d'Ischia vince Dionigi Gaudioso: netta l'affermazione della sua lista, Democrazia e Progresso, che ottiene 4002 consensi che valgono il 73,7 per cento.

Distanziata la sfidante Maria Grazia Di Scala, che con la lista Insieme per Barano ottiene 1428 voti che valgono il 26,3 per cento.