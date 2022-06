Cuomo: "Una straordinaria vittoria di squadra. La dedico ai miei figli" Il sindaco di Portici : mi impegnerò sempre di più per far crescere Portici ancora

"Abbiamo vinto con oltre l’80% dei voti eleggendo 22 Consiglieri Comunali su 24. Abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto in questi anni, di quello che siamo e di cio’ che vogliamo fare per la nostra Citta’. I Cittadini di Portici mi hanno votato per la quarta volta, credo sia un record assoluto per la storia della nostra Citta’, un segno visibile di un affetto e di una stima che mi ripaga di qualche amarezza e che mi ha dato e mi darà’ sempre la forza di essere cio’ che sono, una persona profondamente innamorata di Portici e fortemente legata a questa straordinaria Comunità. La vittoria è stata straordinaria, ho ricevuto e sto ricevendo migliaia di messaggi bellissimi a cui sto rispondendo o cercando di rispondere, ma le cose più’ toccanti e piu’ belle me le hanno scritte e dette i miei figli….”Noi, insieme, a prescindere dal risultato, vinciamo sempre perché conosciamo il male e scegliamo di stare sempre dall'altra parte, uniti.” E’ vero, il bene vince sempre sul male e i fatti battono sempre le chiacchiere e le bugie. Questa vittoria la dedico ai Figli, ai miei meravigliosi ragazzi Annamaria e Pietro ed a tutti i Figli di Portici di ogni epoca e di ogni età’, per loro e a loro dedicherò il mio impegno per crescere ancora. Con Portici sempre nel Cuore". Enzo Cuomo