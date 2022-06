Pnrr, Di Maio a Napoli: "Vinciamo la sfida se pubblico e privato remano insieme" Il Ministro è intervenuto all'apertura di "Mediterraneo wine & food and travel" al Castel dell'Ovo

"Il Pnrr in questo momento sta raggiungendo i suoi obiettivi dal punto di vista delle milestone. Siamo molto fiduciosi di rispettare gli impegni alla scadenza del 30 giugno per ottenere nuovi fondi".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto all'apertura di "Mediterraneo wine & food and travel" al Castel dell'Ovo di Napoli.

"Quello che mi preoccupa - ha aggiunto Di Maio - è che dobbiamo sostenere pienamente gli amministratori locali in questo sforzo. Le nostre amministrazioni locali non sono adeguatamente equipaggiate per lo sforzo di spesa di tutti questi miliardi di euro. Dobbiamo fare sistema al di là degli schieramenti politici, non solo come pubblico ma anche come pubblico e privato. Vinceremo la sfida del Pnrr solo se riusciremo a mettere d'accordo i mondi del pubblico e del privato e se riusciremo a farli andare insieme in direzione del bene del Paese".

Insieme per il futuro, il Ministro: "Non è un partito personale"

"Insieme per il futuro non è un partito. Io non ho fondato un partito, lo voglio dire chiaramente. Non ho voluto e non voglio fondare un partito personale, ma stiamo promuovendo una costituente dei territori, nulla può nascere semplicemente all'interno delle istituzioni, ma deve nascere sui territori. E noi stiamo promuovendo un grande cammino, e tutti coloro che vorranno aggiungersi saranno i benvenuti, a partire da chi amministra i territori, persone che ogni giorno hanno a che fare con problemi concreti. Se guardiamo a loro riusciamo a risolvere problemi enormi". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di un convegno a Napoli.

Gli incontri sul territorio

Stanno arrivando tanti segnali dai territori e nei prossimi giorni incontrerò tanti sindaci, consiglieri regionali, tanti consiglieri comunali in tutta Italia, ma anche i presidenti delle autorità territoriali, perché queste persone in questo momento storico vogliono collaborare a un progetto concreto che tenda a risolvere problemi dei territori". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, parlando a margine di un appuntamento a Napoli. "Collaboriamo con queste persone guardando e costruendo il futuro - ha aggiunto Di Maio - e vogliamo essere un forum di riferimento per gli amministratori italiani, i sindaci e altri amministratori che hanno problemi di amministrazione del territorio. Ci stanno contattando e sono orgoglioso di questo, perché se dobbiamo costruire un progetto insieme ad altri e non personale, non si costruisce solo nelle istituzioni, si deve costruire sui territori insieme alle istituzioni del territorio, braccia e volto della nostra Repubblica".