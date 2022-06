Napoli, Manfredi: "Autonomia? Non ha senso, occorre coesione nazionale" E sul Pnrr: "Comuni massacrati da austeriy, occasione per riforma della macchina amministrativa"

“Il Pnrr è una grande occasione per ricostruire la macchina amministrativa del Comune di Napoli. Negli ultimi anni la capacità amministrativa dei Comuni è stata massacrata dalle politiche di austerity: saranno utilissimi i progetti da realizzare col Recovery, ma dobbiamo anche puntare sulla riorganizzazione delle risorse umane pagando bene e motivando i professionisti che devono lavorare nella pubblica amministrazione. E’ un tema che non crea consenso nel breve termine? Può darsi, ma è un fattore fondamentale per investire nel Paese nel suo insieme. Basti pensare che Napoli ha il più basso rapporto tra abitanti e dipendenti pubblici, su questo ho dovuto combattere con luoghi comuni legati al passato”. Così il sindaco Gaetano Manfredi nel suo intervento al convegno ‘Sud e Nord’ organizzato dalla Fondazione Nitti e da Merita a Maratea.

“Che senso ha parlare oggi di autonomia differenziata? Serve solo a creare ulteriori scorie in un fase in cui serve invece coesione nazionale. Se vogliamo guardare all’interesse del Paese, occorrono piuttosto riforme che eliminino gli ostacoli sul conflitto tra i poteri dello Stato, riguardino la catena del comando istituzionale e approvino un nuovo piano infrastrutturale. In un contesto sempre più europeo, davvero una singola regione può avere una politica autonoma da ciò che ci accade intorno?”, ha aggiunto sul tema della Riforma dell’Autonomia differenziata.