Pozzuoli, l'ex sindaco Figliolia: "Auguri al nuovo primo cittadino Manzoni" Il già sindaco commenta la vittoria del nuovo sindaco e augura ai puteolani il meglio

"È stata un'intensa campagna elettorale al termine di questi dieci anni da sindaco. Ringrazio ciascuno di voi per averci creduto in un progetto di continuità, per aver supportato con entusiasmo e passione questa ultima avventura. Grazie a chi si è impegnato senza risparmiarsi, credendo nel futuro di Pozzuoli". Così il sindaco Fogliolia sulla sua pagina Facebook.

"Ora, però, inizia un nuovo capitolo. Mi auguro che ciascuno per la propria parte contribuirà alla storia di questa città

Faccio i miei auguri al sindaco Manzoni, sicuro che governerà nell'interesse della comunità: i puteolani meritano di essere al centro delle decisioni, prese da chi conosce il territorio. Grazie per avermi dato onere e onore per questo decennio che ha costellato la mia vita!

Io resto qui, come sempre, ad ascoltare ciascuno di voi. Anche attraverso questa pagina, come abbiamo fatto e a cercare con voi soluzioni, laddove ci fossero problemi, e a ricevere idee e suggerimenti.

Continuiamo, amando Pozzuoli".