M5S, tribunale di Napoli rinvia decisione su leadership di Conte al 13 luglio L'udienza si è tenuta oggi nel capoluogo campano ed è durata poco meno di un'ora

Il Tribunale di Napoli ha fissato la discussione finale sul ricorso di alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle, sulla legittimità della leadership di Giuseppe Conte, a mercoledì 13 luglio.

L'udienza che si è tenuta oggi nel capoluogo campano durata poco meno di un'ora, è stata di fatto una discussione preliminare nella quale sono stati chiariti alcuni punti. Il M5S si è costituito oggi e la decisione di rinviare l'udienza nasce proprio dall'esigenza di porre il collegio in condizioni di comprendere meglio le tesi che accompagnano il ricorso degli attivisti, contro la decisione del giudice monocratico, che aveva considerato la delibera statutaria, con la quale veniva individuato Conte come leader del M5S, "non viziata".

I particolari sull'udienza di oggi

Nel corso dell'udienza celebrata oggi davanti alla settima sezione civile del Tribunale di NAPOLI, presidente Gianpiero Scoppa, si è svolta una discussione preliminare durante la quale sono stati chiesti chiarimenti su alcune delle diverse questioni poste dai ricorrenti. Presenti in aula per il Movimento 5 Stelle gli avvocati Francesco Astone e Francesco Cardarelli e il notaio Alfonso Colucci, per i ricorrenti il primo firmatario Steven Hutchinson, storico attivista del meetup napoletano, e l'avvocato Lorenzo Borrè. Il giudice ha rinviato la discussione finale all'udienza del 13 luglio, nel pomeriggio, per permettere un esame più compiuto degli argomenti. Oggetto del ricorso degli 8 attivisti napoletani le delibere con le quali è stato approvato nuovamente lo Statuto del Movimento 5 Stelle ed è stato nominato presidente Giuseppe Conte.