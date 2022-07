Emergenza criminalità a Ponticelli, assemblea pubblica il 1 agosto Il presidente della VI Municipalità, Fucito: "Tutte le istituzioni sono chiamate a partecipare"

L’emergenza criminale in corso a Ponticelli richiede una mobilitazione di tutte le istituzioni, delle associazioni operanti sul territorio, del tessuto civile operoso ed esistente. Per questo è stato organizzato un incontro-assemblea pubblica presso centro polifunzionale De Cicco, Rione Incis Ponticelli. La chiamata arriva dalla VI Municipalità. Il Presidente Sandro Fucito chiama a raccolta tutte le istituzioni il 1 agosto dalle ore 20.00 , un momento che era già stato previsto per annunciare gli eventi artistici e culturali in programma sul territorio. "Affrontare la criminalità richiedendo le giuste misure di ordine e sicurezza e nel frattempo far vivere gli spazi pubblici, produrre aggregazione e partecipazione nei luoghi della paura e dell’abbandono - spiega Fucito in una nota stampa - . È prevista inoltre una performance artistica. L’invito è esteso al Sindaco Manfredi".