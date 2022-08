Imbrattati con scritte oscene i manifesti elettorali di Giorgia Meloni a Napoli La denuncia del coordinatore di Fratelli d'Italia Rastrelli: non rispondiamo a miserie squallide

"Prendiamo atto ma non reagiremo ad alcuna provocazione, neppure la piu' volgare: non legittimeremo ne' contribuiremo in alcun modo all'imbarbarimento ed all'avvelenamento della campagna elettorale".

Lo afferma il coordinatore di Fratelli di Italia di Napoli, Sergio Rastrelli, denunciando l'imbrattamento di alcuni manifesti elettorali della leader del partito, Giorgia Meloni, ad opera di ignoti al Vomero, quartiere di Napoli. Un episodio analogo si era verificato a Bari.

"La responsabilita' del momento - spiega Rastrelli - ci impone la massima compostezza politica: impegnati come siamo a lavorare sui programmi non abbiamo peraltro neppure il tempo per occuparci di simili miserie, di 'cotanto' squallore".