Piergiorgio Sagristani, si sta decidendo sulla mia possibile candidatura Il primo cittadino di Sant'Agnello pubblica un lungo post su facebook in riferimento alle elezioni

Sono ore frenetiche per gli aspiranti candidati alle elezioni politiche del 25 settembre e in Penisola Sorrentina il sindaco di Sant'Agnello, Piergiorgio Sagristani, è in corsa per un posto in lista di Fratelli d'Italia.

Per la prima volta attorno al suo nome sembra essersi registrata un'unità di intenti anche degli altri sindaci dei Comuni peninsulari, a prescindere dall'appartenenza partitica, per garantire alla Penisola una rappresentanza parlamentare altrimenti irraggiungibile, tanto più a seguito della riforma elettorale.

Il primo cittadino di Sant'Agnello ha pubblicato il messaggio che di seguito riportiamo che riassume anche il senso del suo impegno politico-amministrativo e la prospettiva futura.



"Carissimi amici,

come sapete ho dato la mia eventuale disponibilità per la candidatura al Parlamento in vista del voto del 25 settembre prossimo. L'ho fatto a riscontro del sostegno di tutti i sindaci della Penisola che mi hanno chiesto di provare ad assicurare una rappresentanza in Parlamento per il nostro territorio che ne è privo da troppo tempo. Li ringrazio, così come ringrazio i tanti cittadini che, in ogni modo, mi hanno incoraggiato a provarci.

Per me la politica è passione civile, amore per la propria terra e non tornaconto personale. Proprio per questo ricevere tanti attestati di stima mi ha riempito il cuore di entusiasmo e ripagato dalle amarezze che inevitabilmente la vita politica e amministrativa , prima o poi, ci riserva. In ogni caso, il percorso per una candidatura in Parlamento è veramente complesso e molto difficile da realizzarsi.

È necessaria una lunga serie di concomitanti condizioni - tra l'attribuzione dei collegi alle singole forze politiche e l'alternanza di genere - per cui avanzare previsioni è un esercizio che può risultare inutilmente pretenzioso.

Posso assicurare, a prescindere dall'esito di questa vicenda, che farò e faremo tesoro dell'unità politica registrata per la prima volta in Penisola sorrentina.

I primi risultati già si vedono nelle scelte di carattere comprensoriale che sono state fatte ed altre ancora, più significative, si vedranno a breve e nel medio termine. Intanto, come suggello all’unità, siamo pronti a costituire l’Unione dei Comuni della Penisola, un progetto cui tengo molto. Per quanto mi riguarda, mi preparo a tutte le sfide cui eventualmente sarò chiamato.

Nella consapevolezza che tra dieci mesi dovrò lasciare la guida del Comune di Sant’Agnello dopo venti anni. Perché così dispone la legge.

Un periodo, quello trascorso alla guida del Comune, lungo di soddisfazioni e gravido di realizzazioni che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno cambiato senza dubbio in meglio la nostra amata Sant' Agnello!

Una fase, come dicevo, caratterizzata anche di amarezze, ma nessuno potrà mai dubitare che la Stella polare che mi ha sempre guidato è stata quella dell'interesse pubblico e il migliorare la qualita' della vita dei miei cittadini!

In questo tempo che mi resta alla guida del Comune mi impegnerò al massimo per dare concreta attuazione alle opere già avviate o da avviare: nuova scuola media, stazione della circumvesuviana, procedura per la realizzazione dell’ospedale unico, sistemazione di tutte le strade comunali, lavori al porto e restyling di via Crawford.

E per la mia uscita dalla carica di sindaco farò in modo da assicurare la piena continuità nella realizzazione dei progetti...perche' Sant' Agnello viene sempre prima di tutto! La politica e l'amministrazione è stata tanta parte della mia vita e da politici, si dice, è difficile dimettersi. Politica è potere, responsabilità, realizzazioni, ma anche peso.

L'alternativa al tipo di vita che ho fatto negli ultimi decenni è quella che vedete nella foto postata e che sono riuscito a realizzare solo nei ritagli di tempo.

La prospettiva delle lunghe passeggiate alla scoperta della natura e delle sue bellezze, mi trasmette una dimensione di leggerezza.

Forse, questa alternativa è il necessario coronamento del mio percorso. Una dimensione che, con ogni probabilità, è anche preferibile, dopo una lunga stagione di impegno pubblico.

Nei prossimi giorni saprò se devo continuare ad impegnarmi in Amministrazione e per i cittadini o potrò scegliere questa alternativa.

Ma anche se non sarò candidato, mi impegnerò in questa campagna elettorale per il futuro dell’Italia. Scusate per la lunghezza. Grazie a chi ha letto fino alla fine, ma ho sentito la neccesità di parteciparvi i sentimenti e le emozioni che vivo in questo momento. Un abbraccio forte e grazie ancora a tutti".