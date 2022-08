Elezioni, Carfagna candidata a Napoli con Azione. FI: "Inutile provocazione" La nota polemica del gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale

"Ci è dispiaciuto che Mara Carfagna abbia lasciato Forza Italia con ragioni che ancora non comprendiamo" - hanno dichiarato i consiglieri comunali di Forza Italia, Iris Savastano, Domenico Brescia, Salvatore Guangi e Bianca d'Angelo. "Consideriamo inoltre un'inutile provocazione la sua candidatura a Napoli, dov'è stata eletta nella lista di Forza Italia e, soprattutto, grazie al supporto di tutti i candidati in lista che la sostennero all’epoca, su indicazione di partito.

Un partito in cui lei è cresciuta, e verso il quale avrebbe dovuto mantenere il giusto riguardo, soprattutto in considerazione delle occasioni di crescita che lo stesso partito le ha offerto". "Adesso, - concludono i consiglieri del gruppo Forza Italia presenti in Consiglio comunale - “ci focalizzaremo sui contenuti e sul programma che insieme agli altri partiti abbiamo stilato. Abbiamo tanto da fare e siamo pronti a dare il nostro contributo come abbiamo sempre fatto”.