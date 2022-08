Politiche, candidature Pd. A Napoli Letta punta su Sarracino Il giovane segretario dem candidato alla camera, al senato Franceschini: "Sarò la voce di Napoli"

La direzione del Partito Democratico in piena notte ha approvato le liste, ma senza unanimità (con tre contrari e cinque astenuti) e con i circa venti esponenti della corrente di Base riformista che non hanno partecipato al voto. Una riunione slittata tre volte. La riunione si è svolta in parte in presenza, nella sede romana del Nazareno, in parte in collegamento on line. Al Nazareno sono arrivati, tra gli altri, il ministro Dario Franceschini, l'ex segretario Piero Fassino, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e quello fiorentino Dario Nardella. Il rebus delle candidature nei collegi ha richiesto più tempo anche perché, per la prima volta, i posti a disposizione dei candidati nelle liste sono ridotti di un terzo per effetto del taglio dei parlamentari in vigore dalla prossima legislatura.

Le liste del Pd. Il segretario del Partito democratico Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Carlo Cottarelli sarà invece candidato capolista per il Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà capolista in Europa. Quattro giovani under 35 saranno capolista del Pd alle prossime elezioni. Si tratta di Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina e Marco Sarracino attuale segretario del Pd di Napoli. Rispettata la parità di genere nella composizione dei candidati. È stato il coordinatore della segreteria Marco Meloni a leggere i nomi dei candidati nel corso della riunione del parlamentino dem.

Marco Sarracino, 32 anni, segretario del Pd di Napoli, laureato in Economia aziendale all’Università Federico II, ex segretario dei Giovani democratici della Campania, dal 2013 è componente della direzione nazionale dem. A favore della battaglia di Letta per l’aumento di stipendio agli insegnanti, quando il centrosinistra ha annunciato le candidature di Carlo Cottarelli, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro ha twittato entusiasta: «Questa è l’Italia che vogliamo: più giusta, più competente, con più diritti!».

Al Senato sarà capolista in Campania Dario Franceschini che dichiara: "Sarò la voce del senato di Napoli. Un orgoglio essere capolista del Pd a Napoli. Cercherò di essere la voce di questa terra straordinaria, di questa città unica al mondo, da sempre e per sempre capitale della cultura. Dalla parte di Napoli" così su twitter.

«Impossibile ricandidare tutti gli uscenti, ho un peso sul cuore per i tanti no», ha detto il segretario in apertura di direzione. «Ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni. Mi è pesato tantissimo. Ma non ho fatto le liste tutto da solo, come quattro anni fa. Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti. Ma è impossibile per la riforma del taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento», ha detto Letta. «Ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni. Mi è pesato tantissimo. Quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: faccio tutto da solo. Io ho cercato di comporre un equilibrio. Rispetto dei territori tra i criteri fondanti delle scelte. Potevo imporre i miei ma il Pd è una comunità».