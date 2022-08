Elezioni, terremoto in Forza Italia. De Siano pronto a lasciare Berlusconi sceglie in Campania solo big nazionali. La Lega premia gli uscenti. Fdi ancora top secret

Sono ore febbrili nel centrodestra, ultime ore disponibili per limare le liste poi stasera alle 20 scade il termine per la presentazione dei candidati. In Campania Forza Italia ha deciso di schierare quasi esclusivamente i big nazionale e scoppia la polemica, al punto tale che Domenico De Siano, già coordinatore regionale, minaccia di laschiare il partito ah horas. Non solo, anche il coordinatore partenopeo Antonio Pentangelo e quello casertano Carlo Sarro sono stati eliminati dalle liste.

Al Senato, dietro Silvio Berlusconi e all’emiliana Annamaria Bernini, dovrebbe esserci l’imprenditore Franco Silvestro. Ai primi due posti blindatissimi alla Camera ci saranno il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani e la compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina.

Oggi sia Antonio Tajani che il coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, spiegheranno le proprie scelte in seguito all’ufficializzazione delle candidature. Ma il malulore sereggia tra gli storici esponenti forzisti campani. Restano, comunque, le ultime limature sui collegi uninominali, anche quelli di coalizione. Al momento dovrebbe essere confermata la candidatura di Gianfranco Rotondi ad Avellino, ma non è sclso che alla fine si scelga il patron dell'Avellino Calcio D'Agostino.

In casa Lega gli uscenti invece sono stati premiati. Pina Castiello correrà nell’uninominale di Torre del Greco per il Senato, sempre per Palazzo Madama ci sarà invece da capolista, nel proporzionale, l’altro uscente Gianluca Cantalamessa, inserito nel listino di Caserta. Il consigliere regionale, Severino Nappi, nominato pure responsabile della campagna elettorale guiderà invece il listino di Campania 1 per Montecitorio, più quattro collegi. Potrà giocarsi un seggio alla Camera anche l’altro consigliere regionale, Giampiero Zinzi, che invece guiderà il proporzionale di Salerno dove la Lega riscontra discreti consensi.

Sulle liste di Fdi. Meloni scioglierà le riserve soltanto oggi e verrà comunicato all'ultimo minuto.