Elezioni, Forza Italia nella bufera: anche i consiglieri comunali si dissociano Candidati non condivisi. Guangi e Savastano "prendono le distanze" da Martusciello

I consiglieri comunali di Napoli di Forza Italia Salvatore Guangi e Iris Savastano con un comunicato "prendono le distanze" dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello dopo la pubblicazione delle liste dei candidati alle Politiche. "Ancora una volta - dicono - abbiamo appreso senza alcuna condivisione, i nomi presenti in lista, anche per quelli riferiti al collegio della citta' di Napoli dove poteva esserci il coinvolgimento di uno dei consiglieri della nostra citta'. Si era discusso di nomi da mettere in lista per la citta' che non abbiamo poi piu' ritrovato. Parole e strette di mano a cui poi non si e' dato seguito. Dispiace che si parli prima di condivisione, squadra, esperienza e professionalita' e poi rimangano solo concetti astratti. Un periodo di riflessione servira' per valutare questi comportamenti ancora molto, o forse mai si riuscira' difficili da accettare".