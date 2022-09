Manfredi, appello per il reddito di cittadinanza ai partiti: "Misura importante" A Napoli 202 persone ogni mille hanno il reddito. Per il sindaco "un sostegno essenziale"

Arriva dal sindaco di Napoli l'appello a tutto il fronte politico nazionale a favore del reddito di cittadinanza. Gli effetti evastati della crisi energetica si ripercuoteranno per primi sulle fasce sociali più deboli che rappresentano un'ampia fetta della popolazione al Sud e in particolare a Napoli dove il ricorso alla misura di sostegno economico, come è noto, interessa 202 persone ogni mille abitanti. Un dato record in Italia.

Per il sindaco Gaetano Manfredi “Il reddito di cittadinanza è uno strumento importante perchè è una risposta alla povertà. Quello che non ha funzionato sono le politiche attive per il lavoro, l'inserimento al lavoro e una maggiore flessibilità nell'uso del reddito».

Lo ha dichiarato a margine del consiglio comunale.”È indispensabile che ci sia una riforma – ha aggiunto l'ex ministro del Governo Conte - ma che non metta assolutamente in discussione la misura perché è fondamentale ancora di più in questo momento per dare un'opportunità di vita a tante persone che vivono nella marginalità e in difficoltà”

Manfredi ha espresso, inoltre, l'auspicio che «al di là della propaganda elettorale si parli veramente dei problemi delle persone e si diano delle risposte concrete».

Il ritorno tra i banchi del consiglio comunale di Palazzo san Giacomo segna anche la ripresa di tutte le attività comunali.

Decoro urbano, pulizia della città, trasporti e apertura dei cantieri sono gli obiettivi da raggiungere entro la fine dell'anno a cui lavora l'amministrazione giallo rossa.

Trasporti e cantieri. Manfredi ha ribadito che l'obiettivo è la messa in esercizio del primo dei 10 nuovi treni. Si attende che tutte le verifiche vadano a buon fine - ha detto il sindaco - così da avere il nullaosta per la messa in esercizio.

Il sindaco ha anche riferito che a breve ci sarà un annuncio relativo agli interventi al Centro direzionale a cui sarà data una nuova vocazione.