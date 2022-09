Caro bollette, Muscarà: Napoli la prima a scendere in piazza, non sarà l'ultima Il consigliere regionale del Gruppo misto attacca i partiti e gli schieramenti

"Napoli è la prima città d’Italia a scendere in piazza contro il “caro bollette”, come al solito le proteste cittadine partono dalla città con il malcontento istituzionale ed economico più alto, sappiamo bene che non sarà l’unica - dichiara la consigliera Maria Muscarà del gruppo misto -. Il governo dei migliori che sta continuando a trovare miliardi per inviare le armi in Ucraina e per istruire i cittadini ucraini ad utilizzarle versando altro sangue, non trova i soldi necessari per calmare il malcontento popolare crescente". Così, in una nota, l'esponente di Palazzo Santa Lucia a proposito delle proteste contro il caro bollette.

"Il popolo è stanco di promesse e del “gossip” politico, dal Pd che con Letta lancia slogan su cosa scegliere tra “La pancetta ed il guanciale”, ed il Movimento cinque stelle che continua con giochi di palazzo e con un ministero degli esteri che va contro la volontà dei cittadini, portando il Paese al completo fallimento, e la notizia che Berlusconi lancia il suo canale “Tik Tok”. Altro che governo dei migliori, ricordiamo che stanno governando ancora tutti, poi si nascondono dietro al fatto che il governo ha dato le dimissioni e su certi temi non può intervenire, peccato che stia intervenendo sull’invio di armi e sulle sanzioni alla Russia che sono misure straordinarie, e stanno portando noi alla distruzione - la dura reprimenda di Muscarà -. Ricordiamo anche che le bollette sono iniziate a crescere già da novembre 2021 e la guerra non c’era ancora, ma il governo Draghi dai pieni poteri e le 55 fiducie sì; c’è ancora chi oggi lo vuole al governo senza passare per il voto. Si tratta puramente di “speculazione”, come d’altronde ricordava il ministro Cingolani, l’Europa con calma organizza “un incontro urgente” ma in dieci giorni. In Inghilterra la popolazione non ha intenzione di pagare e vedremo, come ampiamente previsto, una fuga generale di partiti ed organizzazioni che cercheranno di scaricare le colpe su terzi. Intanto il popolo paga ed Eni riporta un fatturato mostruoso di sette miliardi", conclude il consigliere regionale del gruppo misto.