Bagnoli, prima cabina di regia al Comune con Manfredi Appuntamento domani, oltre al ministro Carfagna invitati Giovannini e Giorgetti

Domani alle 14,30 si riunirà la cabina di regia su Bagnoli a Palazzo San Giacomo. E la prima volta che la riunione istituzionale sull’area dell'ex Italsider si tiene al Comune. Il premier Draghi ha infatti nominato, come è noto, il sindaco Gaetano Manfredi commissario per la bonifica e la ricostruzione dell’ex sito metallurgico, Vicecommissari il notaio Dino Falconio per gli affari amministrativi, e il docente ed ex rettore dell’Università del Sannio Filippo De Rossi.

Tra i punti all'ordine del giorno "l’accordo transattivo globale delle res litigiosae bonifica giudiziaria", le "procedure in atto per la rapida attuazione di quanto necessario per la ricostruzione di Città della Scienza nella nuova allocazione" e l'informativa sullo stato di attuazione della bonifica Eternit e sulle procedure di appalto avviate da Invitalia".

La cabina di regia è stata convocata dalla ministra Mara Carfagna per chiudere, prima del cambio dell'esecutivo al Governo, la questione del contenzioso per non correre il rischio di perdere i risultati fin qui ottenuti.

Sono invitati alla Cabina di regia assieme ai ministri Giorgetti e Giovannini oltre naturalmente la Carfagna che è la titolare su Bagnoli. I fondi per la ricostruzione a disposizione sono 65 milioni ma se non si cantierizzano o si presenta un progetto concreto entro l’anno rischiano di essere persi.

Nel corso della riunione ci sarà la presa d’atto dell’accordo siglato il 14 luglio scorso, un passaggio fondamentale per procedere con i lavori di trasformazione urbana a Bagnoli.

Si discuterà anche della nuova collocazione di Città della Scienza incendiata da ignoti nove anni fa. La nuova sede non sarà più sulla linea di costa, ma nell'area attualmente adibita a parcheggio adiacente all’ingresso. Una soluzione che ha trovato l’accordo tutti gli attori istituzionali.