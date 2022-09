A Sant'Agnello l'incontro elettorale con i candidati del PD sui temi del lavoro Appuntamento sabato 17 settembre alle ore 17 nel Centro Anziani alle spalle della stazione Eav

Entra nel vivo anche in Penisola Sorrentina la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre e ancora una volta è Sant'Agnello il punto d'incontro dei candidati con gli elettori.

Dopo il Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi ha ospitato l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ha visitato anche l'Oasi in Città realizzata dal WWF con l'Amministrazione comunale, è la volta del Partito Democratico a presentarsi ai cittadini in una delle realtà peninsulari dove è più forte la presenza politica e il consenso elettorale.

L'appuntamento è per Sabato 17 settembre alle 17 nel salone del Centro Anziani "Don Onorio Rocca" a Sant'Agnello dove interverranno: Lucia Gargiulo, segretario PD Sant'Agnello; Sandro Ruotolo, senatore uscente, candidato alla Camera nel collegio Campania/1 uninominale; Loredana Raia,candidata alla Camera nel collegio plurinominale di Campania/1; Raffaele Topo, deputato uscente Candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania/1; Nora Di Nocera candidata al Senato nel collegio di Campania/1 uninominale. Modera il dibattito il giornalista Vincenzo Califano.

"Abbiamo focalizzato l'incontro con i candidati del PD sulle tematiche del lavoro e sulle proposte per la nuova legislatura - spiega Lucia Gargiulo segretaria del circolo santanellese - Si tratta di un tema di fondamentale importanza su cui occorre concentrare gli sforzi per rispondere alle aspettative del paese e sopratutto di tanti giovani. In particolare ci soffermeremo sul tema con riferimento alla Penisola Sorrentina dove il mondo del lavoro è in gran parte rappresentato dal comparto turistico e dove si devono affrontare diverse problematiche, a cominciare dalla rivisitazione della Naspi che, così com'è strutturata, non soddisfa le legittime necessità e aspettative dei lavoratori. Insomma il nostro intento è parlare dei problemi e di confrontarci sulle soluzioni perchè le polemiche allontano la gente dalle urne, mentre soprattutto in un momento come questo che stiamo vivendo occorre dare le risposte appropriate per fare gli interessi di famiglie e imprese".

(Nella foto Lucia Gargiulo, segretario PD Sant'Agnello)