Penisola Sorerentina, i circoli PD denunciano la propaganda leghista di Nappi Politica e polemica della vigilia del voto per la propagando sui tabelloni nei centri della costiera

E' polemica in Penisola Sorrentina tra i circoli del PD e la Lega, in particolare col candidato Severino Nappi accusato di aver inondata i tabelloni con la propria propaganda. I circoli di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense hanno emesso un comunicato congiunto che stigmatizza il comportamento dell'esponente leghista e attuale consigliere regionale.

Questo il testo del comunicato: “La Penisola Sorrentina è stata invasa dai manifesti elettorali della Lega Nord, a firma del consigliere regionale Severino Nappi, recitante il solito vecchio slogan: “Condono edilizio subito!”. Da 30 anni le stesse promesse, l’ennesima presa in giro dei cittadini.

Oltre alla totale mancanza di rispetto delle regole, in quanto i manifesti sono stati affissi su tutti gli spazi disponibili e non solo su quelli riservati per legge alla Lega Nord, colpisce la totale mancanza di rispetto dei cittadini della penisola sorrentina.

Il centrodestra non ha altro slogan per il nostro territorio che il condono edilizio ed è evidente che non conosce le caratteristiche morfologiche, i limiti e i vincoli vigenti a livello urbanistico e paesaggistico.



Il tema è ovviamente più complesso e passa per le tutele sancite dal P.U.T. a difesa del nostro paesaggio e dall’inapplicabilità sul nostro territorio del terzo condono edilizio e del Piano Casa della Regione Campania.

E occorrono impegni diversi: bisogna adeguare gli strumenti urbanistici alle mutate esigenze della popolazione, aggiornare l’anagrafe edilizia, ma soprattutto dotare gli uffici comunali delle risorse necessarie per una più celere definizione delle pratiche di condono ancora pendenti (Leggi 47/1985 e 724/1994). Impegni seri e concreti per aiutare i cittadini, non vuoti slogan elettorali.



Ma ancora una volta, e in modo irresponsabile, il centrodestra sventola in campagna elettorale la bandiera del condono edilizio per poi non fare nulla nelle sedi opportune. Come l’autore dei manifesti, che avrebbe facoltà di proporre nelle sedi regionali i provvedimenti da lui ritenuti necessari, ma preferisce raccontare frottole agli elettori.

La tutela del diritto alla casa è un argomento serio e delicato, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà nell’accesso al mercato immobiliare, soprattutto per le giovani generazioni. Servono soluzioni sostenibili e realizzabili, non promesse gettate al vento strizzando l’occhio agli speculatori”.

Sabato 17 settembre, alle ore 17, saranno i candidati PD del collegio di Torre del Greco, in cui sono compresi anche i comuni peninsulari, a partecipare a un incontro pubblico organizzato dal circolo di Sant'Agnello presso il Centro Anziani.