Cinque Stelle, Fico chiude la porta al Pd: "Ora nessuna possibilità di accordo" Il presidente della Camera su Di Maio: non ci farà perdere voti, appartiene al passato

Con il Pd "in questo momento non ci sono margini di accordi o condivisoni particolari, non ci sono possibilità. Su alcune situazioni locali, come a Napoli, abbiamo lavorato insieme e lì rimaniamo in alleanza. Ma con questo Pd, in questo momento, nelle elezioni, non siamo riusciti a poter andare insieme per tanti motivi, oggi così rimangono le cose". Lo ha detto il presidente della Camera e leader del M5S, Roberto Fico, intervistato da Rtl 102,5.

Poi alla domanda: "Impegno civico fa perdere voti al M5S?". Fico ha risposto: "Mi sembra il contrario guardando i sondaggi, il M5s è in crescita in tutto il Paese, al Sud e soprattutto a Napoli dove ci poteva essere la maggiore forza di Impegno civico. La scissione per il Movimento è il passato, non c'è neanche il dibattito, non esiste più".