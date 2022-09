Voto Napoli, Manfredi: "Paghiamo la divisione Pd-M5S, ora voltiamo pagina" Il commento del primo cittadino: "Insieme siamo al 70%, la mia maggioranza più maggioranza di prima"

Napoli a trazione 5 Stelle. Al termine dello spoglio per il proporzionale nella circoscrizione Campania 1, che comprende la città di Napoli, il primo partito è il Movimento 5 Stelle che supera il 41 per cento, davanti alla coalizione di centrodestra al 26,9 ed a quella di centro sinistra, al 21,6. Secondo partito è il Pd con il 14,4% poi Fratelli d'Italia al 13,8. Poi Forza Italia al 9,3, Azione e Italia Viva al 5,5. La Lega di Salvini è sotto il 3, Unione Popolare di de Magistris al 2,7.

Questo il commento del sindaco Gaetano Manfredi, eletto un anno fa grazie all'alleanza giallorossa tra M5s e Pd.

La divisione dell'alleanza giallorossa. "Prendiamo atto di una vittoria chiara del centrodestra sul piano nazionale. Il fronte progressista è stato fortemente penalizzato dall'essersi presentato in maniera divisa - dice Manfredi - Il dato di Napoli e della Campania ci dice che il fronte largo che mi ha sostenuto alle elezioni oggi è ancora al 70%. Esiste anche una questione meridionale da mettere sul tavolo della discussione. Adesso bisogna lavorare per ricostruire un fronte che rappresenti gli interessi e le esigenze di larga parte della popolazione che ha bisogno di rappresentanza".

Adesso lavorare sull'unione dle fronte progressista. "Ho sempre detto che è stata fatta una scelta diversa che io ho rispettato - ha aggiunto Manfredi - ma adesso si deve voltare pagina e lavorare insieme: l'unione fa la forza. Avanti con nuovi programmi e una visione che metta al centro i bisogni delle persone e dei territori"

Il patto per napoli e i rapporti col nuovo Governo. "Non credo possa essere messo in dubbio, c'è una legge nazionale che aiuta tanti comuni non solo Napoli. Col nuovo governo ci sarà un rapporto di franchezza e chiarezza istituzionale su questo no ho alcuna preoccupazione".

La maggioranza a Palazzo San Giacomo. "La mia maggioranza è ancora più maggioranza di prima, sia in città che nell'area metropolitana e ci tocca il compito di rappresentare questa parte largamente maggioritaria nei cittadini".