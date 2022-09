Elezioni, Fico: "Primi al sud e Napoli. premiato impegno per diritti sociali" Il presidente della Camera uscente commenta sui social il risultato del Movimento Cinque Stelle

"I cittadini hanno premiato l'impegno del Movimento 5 Stelle per un'agenda progressista e per l'attenzione ai diritti sociali, ai beni comuni, all'ambiente, a chi è più in difficoltà. Siamo la prima forza politica al Sud e a Napoli". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera uscente Roberto Fico. "Continuiamo con il nostro lavoro, a testa alta, portando avanti i nostri temi e le nostre battaglie con serietà e determinazione. Coraggio!", aggiunge.