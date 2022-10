Napoli, striscioni contro il governo Meloni sulle facciate delle Università Gli attivisti di Pap hanno organizzato una iniziativa per martedi 4 ottobre in piazza San Domenico

A una settimana dal voto sulle facciate dell'Università Federico Secondo e l'Orientale di Napoli sono apparsi striscioni contro il neo governo di centrodestra targato Giorgia Meloni.

Gli striscioni recano le scritte “Una mattina mi son svegliato", primo verso di “Bella ciao", e “Giovani contro Meloni".

Gli attivisti di Potere al Popolo, autori dell'iniziativa, spiegano che «Giorgia Meloni e la sua coalizione non rappresentano il futuro che vogliamo per la nostra generazione, anzi sono un pericolo per i nostri diritti e la nostra libertà».

E si danno appuntamento per martedi 4 ottobre alle 17.30 a piazza San Domenico. «I giovani di Napoli prendono parola contro il governo di estrema destra che si insedierà nei prossimi giorni con striscioni dalle principali facoltà napoletane.Studenti, precari, lavoratori, giovani si incontreranno per confrontarsi e organizzarsi» annunciano gli attivisti.