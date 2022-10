Maresca su Governo Meloni: "Pronti a fare la nostra parte" Gli auguri di Catello Maresca magistrato e consigliere di minoranza al Comune di Napoli

“Auguri di buon lavoro alla premier Giorgia Meloni e a tutti i ministri del nuovo Governo italiano. Donne e uomini di alto profilo, che dovranno da subito mettersi al lavoro per affrontare le grandi sfide che attendono il nostro Paese. Siamo sicuri che sarà riservata a Napoli e a tutto il Meridione l’attenzione che merita. Ci sono settori nei quali si dovrà subito intervenire con decisione ed in maniera efficace come la sicurezza, il lavoro e lo sviluppo economico. Siamo pronti a fare la nostra parte e ad offrire, come abbiamo fatto fino ad oggi, il nostro contributo tecnico di esperienza e con passione”. Così in una nota Catello Maresca, leader dell’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale.