Governo Meloni, il sindaco di Napoli: "Sud e disagio sociale siano priorità" Gli auguri di Gaetano Manfredi: "Instaurerò un corretto e proficuo rapporto con governo"

"Auguri di buon lavoro al nuovo Governo. La presidente Meloni e i suoi ministri avranno dinanzi a loro sfide molto delicate da affrontare per fortificare il Paese a livello nazionale ed internazionale. Come sindaco di Napoli instaurerò un corretto e proficuo rapporto all'insegna della sinergia istituzionale per il bene della città. Tra le priorità per Napoli e l'intero Mezzogiorno, figurano sicuramente la coesione territoriale, la lotta ad ogni forma di povertà e disagio sociale ed una nuova centralità degli enti locali". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.