Sicurezza Napoli, Manfredi: "A Piantedosi chiedo attenzione e risorse" Il sindaco si rivolge al neo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi

''Ci auguriamo una grande attenzione sul tema della sicurezza''. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sul nuovo ministro dell'Interno, il prefetto Matteo Piantedosi, uno dei due ministri campani scelti da Giorgia Meloni per il suo esecutivo.

Il tema della sicurezza è centrale per la città di Napoli e già con l'ex ministro Luciana Lamorgese si era avviato un lavoro per portare progressivamente in città e nell'area metropolitana più uomini e risorse per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata e di microcriminalità diffusa soprattutto tra i più giovani.

''A Napoli è fondamentale avere più risorse anche di personale - ha aggiunto Manfredi- è determinante soprattutto per il controllo nelle ore notturne. E' una richiesta che avevo fatto al precedente ministro dell'Interno e ora lo richiedo al prefetto Piantedosi augurandomi che ci sia attenzione per la città''.