Manfredi a pranzo con Fico, nuovo asse Pd - Cinque Stelle Al ristorante in centro incontro su Napoli e futuro politico

Pranzo in centro a Napoli per il sindaco Gaetano Manfredi e l'ex presidente della Camera Roberto Fico. I due sono stati notati ieri a pranzo in un ristorante al corso Vittorio Emanuele, il "Johnny Take Uè", catena del patron Giovanni Kahn della Corte. Per Manfredi e Fico un pranzo all'insegna della tradizione napoletana, iniziato con delle paste cresciute e per primo piatto gli spaghetti alla Nerano.

La maggioranza al Comune di Napoli e i nuovi equilibri politici

L'incontro probabilmente è servito a rilanciare l'asse con i Cinque Stelle con cui Manfredi governa la città di Napoli dalle amministrative del 2021. Un'alleanza che, dopo la scissione del Movimento, ha subito qualche contraccolpo in consiglio comunale. Tant'è che l'ultima seduta del 24 ottobre è saltata per mancanza del numero legale: erano assenti infatti in blocco i tre consiglieri dimaiani di Insieme per il Futuro e due colleghi del Movimento 5 Stelle. Secondo indiscrezioni i malumori in maggioranza sarebbero legati al mancato rimpasto in giunta.Il sindaco Gaetano Manfredi infatti ha escluso, per il momento, qualsiasi ipotesi di revisione dell'esecutivo.

L'agenda urbana nazionale dei sindaci Manfredi e Lepore

L'incontro con l'ex presidente della Camera, leader riconosciuto del M5S, Potrebbe dunque non aver a che fare con gli equilibri della maggioranza a Palazzo San Giacomo ma piuttosto con quell'"Agenda urbana nazionale” di cui Manfredi ha parlato alla vigilia del voto quando, insieme al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato la volontà di lavorare al progetto progressista che vede di nuovo insieme Pd e Cinque Stelle.