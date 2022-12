Berlusconi si affida a Iris Savastano per rilanciare Forza Italia a Napoli Summit ad Arcore con i referenti partenopei del partito: la scelta del Presidente

Iris Savastano è la nuova coordinatrice cittadina a Napoli di Forza Italia in virtù della decisione assunta dal Presidente Silvio Berlusconi nell'ambito della riorganizzazione del partito dopo le defaiance che si sono registrate da parte di suoi storici rappresentanti.

Iris Savastano: sono grata al Presidente Berlusconi per la fiducia accordatami

"Sono profondamente riconoscente al Presidente Silvio Berlusconi per la fiducia riposta nominandomi coordinatore cittadino di Napoli di Forza Italia - ha dichiarato la Savastano - Mi impegnerò con tutta me stessa per ricambiare tale gesto, lavorando con dedizione, passione e professionalità. Siamo certi che sotto la guida unica e preziosa del Presidente Berlusconi si potranno raggiungere risultati importanti per Napoli, la Campania e il Partito tutto".

Le scelte di Berlusconi per rilanciare Forza Italia in Campania

Berlusconi in merito alla scelta ha commentato: "Ho ricevuto ad Arcore il gruppo comunale di Napoli nelle persone di Domenico Brescia, Bianca D'Angelo, Salvatore Guangi e Iris Savastano per un’analisi della situazione politica in città e in Campania a cui come, è noto, sono particolarmente legato. Ho potuto constatare la determinazione ed il desiderio dell'intero gruppo di lavorare per il Partito e per i cittadini ed è per questo che ho chiesto a Domenico Brescia di ricoprire la carica di vice coordinatore regionale vicario, a Salvatore Guangi la carica di vice coordinatore provinciale vicario e ad Iris Savastano di guidare il coordinamento della città di Napoli. Auguro a tutti loro buon lavoro, buona salute e serenità.

Chi è Savastano, la nuova coordinatrice cittadina di F.I.

Classe 1976 dal 2011 è impegnata politicamente come Consigliera di Municipalità prima presso la MUNICIPALITÀ 5 (Vomero-Arenella) e ora come Consigliera della MUNICIPALITÀ 1 (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando) dove ricopre anche il ruolo di Presidente della Commissione Cultura Turismo ed eventi. È stata anche Vice Presidente della Consulta delle elette del Comune di Napoli. È dottore di ricerca in Scienze del Turismo a Indirizzo Manageriale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II e ha collaborato con l'incarico di Attività didattica integrativa ai Corsi di Management e Marketing delle imprese turistiche e di Strategie e politiche di marketing.

Ora è Cultore della materia presso il Suor Orsola Benincasa per l’esame di Marketing. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, nel 2004 ha completato il Master in “Gestione del Turismo e dei Beni Culturali” presso l’Università Federico II, risultando vincitrice di una borsa di studio.

Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca su:

1) Sviluppo delle produzioni tipiche come fattori di attrattiva territoriale;

2) Gestione delle imprese culturali e forme di innovazione;

3) Sviluppo di forme di offerte sistemiche per la nascita di Sistemi Turistici Locali.

E’ autrice di molteplici articoli (libri e articoli su riviste nazionali ed internazionali) sul management e sulle strategie applicate al settore turistico (culturale, crocieristico, etc.) ed è vincitrice di un Best paper awords e di un assegno di ricerca.