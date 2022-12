"Ischia non è distrutta, subito campagna di comunicazione per il rilancio" Il ministro Santanchè sull'isola rilancia: comunicazione, foto e un hashtag per il turismo

“Nessuno di noi può dimenticare quanto accaduto. Lo dico da madre, da donna e da politica. La frana del 26 novembre di Casamicciola è una ferita che non si può dimenticare, ma, ora, bisogna guardare al domani, si deve guardare avanti”. Così il ministro del turismo, Daniela Santanchè, oggi sull’isola verde parla della campagna di comunicazione, che rilancia Ischia sui mercati turistici esteri, dopo la disastrosa comunicazione internazionale delle ultime settimane.

“La componente economica fondamentale è il turismo su questa isola, come nella nostra Nazione. Dopo il dolore che questa comunità ha patito, non accada che ci sia anche il tracollo economico - spiega Santanchè -. L’isola verde non deve perdere prenotazioni turistiche, perché si tratta dell’ indotto centrale per il futuro degli isolani. Voglio dirvi che Governo c’è , e farà la sua parte.

Sappiamo che i bisogni sono tantissimi. E’ evidente che non si può fare in un mese quanto non fatto nei decenni. Le cose da fare sono tante. Oggi sono qui con le mie deleghe e competenze per parlare di turismo. Quando dopo tragedia abbiamo monitorato giornali internazionali abbiamo letto questo tipo di titoli: “Ischia sommersa da fango, distrutta”.

Noi dobbiamo contrastare questa comunicazione internazionale. Ischia vince se voi lavorate insieme - dice Santanchè ai sindaci- . Subito distretti turistici per rilanciar l’isola. "Non sono venuta qui a fare una passeggiata ma a presentare una campagna di comunicazione per il mondo perchè hanno scritto che Ischia era seppellita dal fango.

Qui la principale attività economica è il turismo."Dobbiamo dire che ad Ischia si può venire, dobbiamo contrastare - ha aggiunto - quel tipo di comunicazione che ci fa male. Poi, è evidente che dobbiamo mettere in situazione di sicurezza il territorio". "Ischia è viva, nonostante la tragedia ma il nostro dovere è andare avanti; questa isola non deve perdere il suo core business, il turismo, ed il governo c'è e farà la sua parte per Ischia", sono le parole del ministro del Turismo Santanchè in visita istituzionale ad Ischia. "I giornali mondiali la davano per distrutta ma non è così e l'impegno del ministero e dell'Enit è quello di cancellare gli effetti di questa campagna negativa. Entro metà gennaio saranno stanziati i primi fondi per la messa in sicurezza del territorio isolano ma dobbiamo lavorare a livello internazionale anche per il termalismo isolano partendo dai social su cui avvieremo la campagna con l'hashtag #thisisischia".