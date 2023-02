Effetto Schlein sul Pd, Manfredi: "No a scissioni, lavoriamo per l'unità" Il sindaco di Napoli auspica un rinnovamento progressivo: " Ci vuole proposta inclusiva"

"Credo che c'è stata una grande richiesta di cambiamento che è venuta dalla base e che Elly Schlein è riuscita ad interpretare. È un mandato chiaro che ora però deve essere tradotto in una proposta programmatica forte e in una capacità inclusiva".

Così, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Per avere una capacità maggioritaria in alleanza è necessario che ci sia una proposta ampia e capace di includere - ha aggiunto- Io sono sempre contrario agli azzeramenti, penso ci un rinnovamento progressivo perché in passato soluzioni traumatiche non hanno dato i risultati che ci si aspetta. È importante avere una linea politica chiara ma che sia inclusiva e consenta di poter includere chi la condivide e quindi mettere insieme le persone su un progetto chiaro.Io mi auguro non ci siano scissioni, bisogna lavorare per l'unità. È molto più difficile unire che dividersi".