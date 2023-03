Autonomia, sindaci in piazza a Napoli: "No alla riforma Calderoli" Nel giorno dell'Unità d'Italia il corteo promosso da "Recovery Sud"

La Lega segna un altro punto a favore della sua legge bandiera, l'autonomia differenziata, e a Napoli i sindaci decidono di sfilare in corteo per dire no. La reazione al via libera del Consiglio dei Ministri alla legge quadro che disciplina il passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni, arriva proprio oggi, una data simbolo: il 17 marzo è la giornata in cui si celebra l'Unità nazionale. Ora il testo andrà in Parlamento dove si preannuncia battaglia per modificarlo soprattutto da parte delle opposizioni, che vede un fronte unico con Pd e M5S.

In piazza nella capitale del Mezzogiorno scende la Rete dei sindaci del Recovery Sud, coadiuvata da altri soggetti come il Tavolo Noadd e Ali Campania, con le Autonomie locali, daranno vita all’iniziativa “Uniti e Uguali”.

Insieme lavoratori, medici, insegnanti con Pd e Cinque Stelle uniti all'opposizione

Moltissime e qualificate le adesioni, tra cui i medici dello Smi, i lavoratori della Whirpool e i Cobas della scuola. Il fatto fondamentale è però la presa di posizione degli amministratori locali capeggiati da Davide Carlucci, coordinatore della Rete Recovery Sud e sindaco di Acquaviva delle Fonti, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci. Al loro fianco gli esponenti di partito. Per la segreteria nazionale del Pd ci sarà l'ex ministro per il mezzogioerno Giuseppe Provenzano, il deputato Pd Marco Sarracino, il vicepresidente della camera Sergio Costa. Sfilerà in corteo anche l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ora coordinatore di Unione Popolare.

La manifestazione è iniziata questa mattina a Santa Maria La Nova con la distribuzione di mozzarelle di bufala ai presenti, e prevede una serie di interventi da parte dei sindaci e delle altre personalità presenti. Alle 15 il corteo da piazza Santa Maria La Nova lungo via Monteoliveto, via Medina, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento fino a piazza Plebiscito per la consegna a S.E. il Prefetto di un documento sul tema dell’autonomia differenziata. “Chiediamo a tutti di venire a Napoli: per dimostrare che c’è un’Italia che non ci sta, che non solo vuole solidarietà, ma rispetto del dettato costituzionale”, ha detto Carlucci.