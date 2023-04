Costituzione e antifascismo: Cgil Cisl e Uil in piazza il 25 aprile a Napoli Diverse iniziative per ricordare che lavoro e costituzione sono un connubio inscindibile

Libertà, Costituzione e Antifascismo: anche quest’anno Cgil Cisl e Uil testimonieranno questi valori con la loro presenza nelle diverse manifestazione che si terranno a Napoli e provincia in occasione del 25 aprile, giornata in cui sarà ricordata anche la nostra Costituzione e i diritti in essa contenuti, a cominciare da quello sul lavoro.

"Alla Costituzione, di cui ricorre il 75° anniversario, sarà dedicato anche il Primo maggio - affermano Cgil, Cisl, Uil - Lavoro e Costituzione, quindi, un connubio inscindibile, perché è sui diritti del lavoro che si fondano tutti gli altri diritti. E’ doveroso dedicare queste giornate non solo al ricordo di tutte quelle donne e quegli uomini che hanno sacrificato la vita per consegnare un Paese libero e democratico, ma anche ai padri fondatori della nostra Costituzione, garante delle nostre libertà. Nella nostra città, la Festa della Liberazione verrà ricordata con un manifesto di Cgil, CISL, Uil e celebrata con una iniziativa Istituzionale promossa, come ogni anno, dal Comune di Napoli insieme all’Associazione Partigiani dell’ANPI; prima al Sacrario dei Caduti del Mausoleo di Posillipo, dove sono sepolte le salme di 17 napoletani morti durante l’insurrezione delle Quattro Giornate, poi in piazza Carità dove verrà deposta una corona di alloro alla Stele a Salvo D’Acquisto".