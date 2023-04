Salta il consiglio comunale, l'ira di Forza Italia Napoli Savastano e Guangi: "La città ha bisogno di risposte"

"Gravissima l’assenza dei consiglieri della maggioranza Manfredi. La mancanza del numero legale per l’odierno consiglio comunale grava sulle spalle della maggioranza; in consiglio i temi su cui dibattere erano tanti e importanti". Così, in una nota, i consiglieri di Forza Italia Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi.

Il riferimento è alla seduta di consiglio comunale andata deserta. "La città aspetta risposte, una città che invece è in perenne attesa. Purtroppo per Napoli si è palesata l’esagerata disomogeneità della maggioranza che oggi non ha saputo fare sintesi. Napoli attende riscontri seri, oggi non è stata scritta una bella pagina politica per la città", spiegano i rappresentanti di Forza Italia.