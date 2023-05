Pomigliano, agguato al candidato sindaco, è allarme: "Istituzioni in pericolo" La solidarietà dell'associazione Legami: "Enorme posta in gioco"

"L' Associazione Legami di solidarietà esprime la sua dura e forte condanna per l' aggressione di stile fascista e camorrista subita dal candidato sindaco di Europa verde Salvatore Cioffi, al quale ci stringiamo in un abbraccio solidale e fraterno. Episodi come questo ci rendono coscienti della enorme posta in gioco rispetto alle elezioni prossime della città di Pomigliano. Essere per la Legalità è un atto civico, ma se diventa di coraggio, le istituzioni sono in pericolo, così come avvenne due anni fa con l incendio delle autovetture della polizia municipale.