Pomigliano, Ciarambino: "Contro Cioffi atto vile e delinquenziale" La vice presidente del Consiglio Regione chiede più forze del'ordine nella cittadina

«Quanto accaduto sabato sera al candidato a sindaco di Pomigliano di Europa Verde, Salvatore Cioffi, è un fatto gravissimo sul quale le forze dell’ordine mi auguro facciano presto chiarezza per assicurare quei delinquenti alla giustizia - dichiara Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Gruppo Misto e Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, nonché cittadina pomiglianese, in merito alla violenta aggressione subita da Salvatore Cioffi ad opera di due sconosciuti al termine di un appuntamento elettorale - Un episodio inquietante, dai contorni oscuri, che irrompe in una campagna elettorale fin qui svoltasi sempre con correttezza e mai sopra le righe. Ribadisco la necessità, già espressa al Prefetto e al Comandante provinciale dei Carabinieri, che su Pomigliano si provveda ad implementare urgentemente l’organico nei presidi delle forze dell’ordine, così come è indispensabile incrementare il sistema di videosorveglianza nella città. Al mio amico Salvatore Cioffi esprimo la più sincera solidarietà e vicinanza e lo esorto a restare sempre vicino ai pomiglianesi onesti che hanno a cuore la nostra città» conclude Valeria Ciarambino.