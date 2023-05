Pomigliano, Europa Verde reagisce all'agguato: "Siamo scossi, ma si va avanti" Domani il candidato sindaco aggredito sarà in piazza con Borrelli

"Quello che è successo ieri al nostro Candidato Sindaco Salvatore Cioffi ci ha profondamente inquietati. Potremmo dire che andiamo avanti, che non ci fermeremo, che ci sentiamo più forti di prima. Invece no, tutto ciò ci ha scossi, ci ha turbati. Aspettare ore, di notte, in un Pronto Soccorso, che un amico col volto tumefatto stia per essere sottoposto ad una TAC, ci ha lasciati senza parole"

Così in una nota stampa il gruppo Europa Verde Pomigliano che testimonia il clima di grande tensione che sta segnando questa campagna elettorale nella cittadina di Pomigliano d'arco, chiama dopo soli due anni a votare per il sindaco e il consiglio comunale.

"Abbiamo iniziato la campagna elettorale in ritardo perché non volevano che partecipassimo. Alla seconda uscita pubblica (solo queste siamo riusciti a fare finora), abbiamo portato avanti le nostre battaglie di sempre, contro l’inquinamento, contro la cementificazione selvaggia, contro l’interesse di pochi a svantaggio del benessere di tutti. Forse la nostra voce limpida e cristallina rimbomba nella stanza quasi vuota di questa campagna elettorale anomala".

"Ci fa piacere la solidarietà - si legge ancora nella nota - ma ci farebbe ancora più piacere una distanza netta, una presa di posizione esatta e priva di qualsiasi fraintendimento di sorta. Noi siamo ancora qua, Salvatore ci dice che sta bene, zoppica un po’ e ha il volto gonfio… ma è una persona forte, ha un passato da judoka, sa assorbire i colpi".

Domani in Via Terracciano, dalle ore 11.00 alle 13.00, ci sarà il Gazebo con Salvatore Cioffi, il Deputato Francesco Emilio Borrelli, i Dirigenti Regionali e Provinciali ed i Candidati di Europa Verde per presentare le nostre proposte e distribuire piantine verdi.

"Lunedì 7 iniziamo il Panda tour con il Camper in giro per Pomigliano, nei luoghi simbolo, Paciano Park, il Parco delle Acque, il Parco Partenope e tanti altri luoghi che in questi anni abbiamo cercato di rendere Comunità".