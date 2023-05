Pomigliano, Costa (M5S): "La camorra non esiste? Russo nega la realtà" Verso le amministrative. L'intervento dell'ex ministro

“Affermare che nell'area comunale di Pomigliano d'Arco (Na) la camorra non esiste vuole dire negare la realtà. Il candidato sindaco Lello Russo sa bene che non è vero e dichiarazioni come la sua sono passi indietro nella lotta contro la criminalità organizzata. Non è mettendo la testa sotto la sabbia che si combatte la camorra. Ma solo mettendo il tema al centro del dibattito e della attività politica questa battaglia si può coltivare la speranza. Lanciare accuse, poi, verso il Comandante della Polizia Municipale di Pomigliano d'Arco semplicemente perchè ha fatto il suo dovere di servitore dello Stato è un vero e proprio paradosso. Bisogna tutelare e proteggere chi sceglie di esporsi, in contesti difficili, anche mettendo a rischio se stessi e le proprie famiglie. Proteggerli e sostenerli, non accusarli”. Così in una nota il Vice Presidente della Camera, Sergio Costa (M5S).