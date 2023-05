Comunali Torre del Greco centenario alle urne. Nonno Giuseppe: Voglio scegliere Il voto, la curiosità

Classe 1923, il prossimo 25 novembre compirà 100 anni ma il suo vero record è che lui, Giuseppe Lunella, non ha mai mancato un appuntamento al seggio elettorale ogni volta che i cittadini sono stati chiamati alle urne. Nonostante la giornata di pioggia, anche domenica 14 maggio il sig. Giuseppe è andato ad esprimere la propria preferenza per le elezioni amministrative nel suo comune di residenza, Torre del Greco.

“Il sig. Giuseppe che è padre del coportavoce di Europa Verde a Torre del Greco, Michele Lunella, è il prototipo ideale di chi ha perfettamente compreso l’importanza del voto, che è un diritto ma anche un dovere. Deve essere di esempio a tutti i cittadini, soprattutto ai giovani. Se si vogliono cambiare le cose non basta lamentarsi, bisogna far valere i propri diritti e votare con giudizio e coscienza per una politica seria che possa nuovamente ritrovare la fiducia del popolo.” Si è così espresso il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.