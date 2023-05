Nola, attentato al sindaco Bonauro, Manfredi: "Sicurezza sindaci tema nazionale" La solidarietà del sindaco di Napoli

"Massima solidarietà e vicinanza al sindaco di Nola Carlo Buonauro per il grave episodio verificatosi stanotte. Va fatta piena luce su questi atti intimidatori. La sicurezza dei sindaci in prima linea sui nostri territori per la difesa della legalità è un tema da porre all"attenzione nazionale". Così il sindaco di Napoli e metropolitano Gaetano Manfredi subito dopo il gravissimo episodio che si è registrato nella notte a Nola.

Ignoti si sono introdotti nella villetta del sindaco carlo Bonauo e hanno incendiato l'auto e la moto. Carlo Bonauro, che è un magistrato, ed è stato eletto lo scorso anno con la coalizione di centrosinistra, è chiaramente l'obiettivo di un atto intimidatorio.

Secondo quanto si è appreso, le fiamme hanno lambito il primo piano dell’abitazione, dove risiede anche la sorella del primo cittadino insieme con i tre figli di lei. Sul posto Polizia e Dda.

L’incendio non è il primo ai danni di un amministratore comunale di Nola. Nei mesi scorsi ad essere avvolta dalle fiamme anche l’auto di Erasmo Scotti, consigliere comunale delegato per la frazione di Polvica.