Ballottaggi: a Torre del Greco vince alleanza Pd - M5S. Mennella sindaco Sconfitto Borriello, ex sindaco sostenuto dal centrodestra

Luigi Mennella è il nuovo sindaco di Torre del Greco, il più grande dei comuni campani oggi al ballottggio. Avvocato penalista, 63 anni, a capo di una coalizione di centrosinistra che comprende Partito democratico, Movimento 5 stelle, Sinistra Ambientalista, Verdi, moderati vicini al terzo polo e liste civiche, ha avuto la meglio sul rappresentante di un centrodestra monco (Fratelli d'Italia ha negato il simbolo per le vicissitudini giudiziarie), il già due volte primo cittadino Ciro Borriello, ultima esperienza nel 2017, quando fu arrestato per presunte tangenti nell'ambito di un'inchiesta sul servizio di nettezza urbana per la quale è ancora a processo. Mennella ha vinto raccogliendo 17.276 preferenze (pari al 53,13% dei votanti), contro le 15.241 racimolate da Borriello (che si ferma al 46,87%). Hanno votato al ballottaggio di ieri e oggi 32.910 elettori, pari al 46,83% degli aventi diritto (che erano 70.275); nulle 316, bianche 73, contestate 4. "Con me vince la città e tutta la coalizione che fin dal primo momento ha creduto nel progetto - ha detto il neosindaco, che prende il posto di Giovanni Palomba, che dopo cinque anni di mandato non si è ricandidato -. Da domani lavoreremo per i diversi progetti che abbiamo inserito nel programma sottoposto agli elettori". Mennella ha ricevuto gli auguri telefonici tra gli altri del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi.