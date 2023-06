Pd: incontro Schlein-De Luca a Napoli, colloquio cordiale e franco Il faccia a faccia è durato circa un'ora a margine del rientro nel Pd degli ex Articolo 1

La segretaria Pd Elly Schlein ha incontrato oggi a Napoli il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il faccia a faccia, voluto dalla leader dem dopo le tensioni tra i due degli ultimi giorni, si è svolto a margine dell'assemblea nazionale di Art.1 che ha sancito il ritorno - "il ricongiungimento familiare" lo ha definito Schlein - di Pierluigi Bersani, Roberto Speranza e gli altri nel Pd. Il colloquio, che è durato circa un'ora, viene definito dal Nazareno "cordiale e franco". I due si sono parlati "a tutto campo, con un primo confronto sulle tematiche del partito e della Campania". In ballo c'è la possibilità per De Luca di correre o meno per il terzo mandato da governatore della Campania.

La situazione politica in Campania, dove il Pd è commissariato; l'autonomia differenziata e il Fondo di sviluppo e coesione. Sono stati questi i temi principali affrontati durante l'incontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il quale avrebbe chiesto in particolare scadenze precise per il prossimo congresso regionale e un'azione volta a sbloccare i finanziamenti del Fondo di coesione.

I due si sono visti a quattrocchi in un albergo a ridosso della stazione centrale, prima che la segretaria ripartisse dopo aver partecipato all'assemblea di Articolo Uno. Nessun accenno nel colloquio, sempre secondo quanto si è appreso, alla questione della ricandidatura di De Luca alla Regione per il suo terzo mandato.