Napoli, commemorazione per Berlusoni, M5S escono dall'aula E il Pd con Acampora chiarisce: "Nessuna beatificazione, contrari a qualsiasi proposta"

Commemorazione per Silvio Berlusconi in consiglio comunale a Napoli. L'iniziativa è partita dai consiglieri di Forza Italia Salvatore Guangi, Iris Savastano e Bianca D'Angelo che in apertura dei lavori dell'assemblea cittadina hanno chiesto all'aula di osservare un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex premier e leader azzurro, morto lunedì 12 luglio scorso, all'età di 86 anni.

Il Pd ha partecipato alla commemorazione. M5S e il gruppo Napoli Solidale sono usciti dall'aula in segno di dissenso. Il Comune di Napoli martedì aveva tenuto già le bandiere a mezz'asta, in ossequio alla proclamazione del lutto nazionale e dei funerali di Stato che sono stati celebrati mercoledì 14.

ACAMPORA (PD): "SEMPRE CONTRARI A QUALSIASI PROPOSTA"

"Abbiamo partecipato al lutto, il nostro segretario nazionale ha partecipato ai funerali, oggi osserviamo il minuto di silenzio, ma non vogliamo essere complici di una beatificazione di Silvio Berlusconi. A qualsiasi proposta di intitolazione di strade e piazze o altro noi saremo sempre contrari". Così Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, sulla scomparsa di Silvio Berlusconi.

"Visto che non l'hanno fatto i consiglieri di Forza Italia, devo ricordare le leggi ad personam, la mercificazione di tutto, lo svilimento dell'etica pubblica di questi trent'anni - ha precisato Acampora - Il rispetto istituzionale è stata la linea che abbiamo seguito, a partire dal nostro segretario Elly Schlein, ma politicamente l'abbiamo sempre pensata in maniera contraria. E l'opposizione a certe proposte emerse in questi giorni rappresenta una scelta doverosa"