Politica, il "vento del Sud" secondo Carmelo Conte. L'ex ministro a Napoli Fiola e Manfredi presentano il libro dell'esponente socialista

Il vento del Sud, nuovo libro dell'ex Ministro Carmelo Conte, sarà presentato giovedì 13 luglio alle 18 a Napoli, presso il Tennis Club di Viale Dohrn. A organizzare l'evento l'associazione Cittadino Sudd, con i Rotary Taurasi e Napoli est e la fondazione Mare Nostrum.

Con l'autore, ex parlamentare ed esponente socialista di primo piano, partecipano Lorenzo Mazzeo, avvocato, Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, la consigliera regionale Bruna Fiola. Discutono con l'autore i professori Aurelio Musi e Carmine Pinto, con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Coordina la giornalista Simona Brandolini.

“Il Vento del Sud – dice Federico Conte, presidente dell'associazione Cittadino Sudd - è un libro politico di attualità e di futuro, propone una versione della realtà storica come prodotto di un incrocio-scontro tra contenuti differenti, in cui il “dopo” è contenuto nel” prima”, in una continuità che è la sola realtà possibile. Lo fa elaborando un cruciverba”, proponendo in “orizzontale”, il passato che non passa (Moro, Nenni, l’Italia mediterranea); e in “verticale”, la crisi economica e sociale, la pandemia, la guerra, la natura, l’ambiente, il cambio all’indietro della Seconda repubblica della Terza con Meloni. Definisce e unisce “verticale” e “orizzontale” il titolo del libro, Il Vento del sud, il moto della storia, che individua come l’unico rimedio per bloccare, in Italia, la crisi e in particolare l’autonomia differenziata, e creare i presupposti ideali e programmatici per fare dell’Europa Mediterranea un’alternativa all’ Europa del Reno, a trazione franco tedesca: un’ Europa politica”.